Atatürk, Ölümünün 87. Yıl Dönümünde İzmir'de Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde İzmir'de çelenk töreni düzenlendi. Törene İzmir protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde İzmir'de anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yıl dönümünde İzmir'de, çelenk töreni düzenlendi. Törende Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İzmir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çelenkler konuldu. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri, STK ve oda temsilcileri ve kent protokolü katıldı. Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı sözlerinin okunmasının ardından saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilip, yarıya indirilmesinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
