Atatürk, Ödemiş'te 87. Yıl Dönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Ödemiş ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Ödemiş Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programında, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Turan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Özkan Develi, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Uğur Akbaş da katıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu tarafından Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde hazırladığı anma programında ise okul müdürü Fahri Ceyhan günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Okul korosu Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi, 10 Kasım temalı şiirler okundu ve video gösterimi yapıldı.