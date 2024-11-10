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Atatürk, Midyat'ta Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Atatürk, Midyat'ta Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı
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Mardin'in Midyat ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen törenle anıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.

Midyat Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Milli İrade İlk ve Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen anma programında, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı, Atatürk'ün askeri dehası anlatıldı.

Programda, şiirler okundu, sinevizyon sunumu, müzik dinletisi ve koreografi gösterisi yapıldı, zeybek oynandı.

Programa, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutanı Vekili Tank Yarbay Yusuf Taşkıran, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Meral, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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