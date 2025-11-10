Haberler

Atatürk, Londra'da Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında Londra'da düzenlenen törenle anıldı. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Atatürk'ün liderliğini ve stratejik öngörülerini vurguladı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen anma töreninde, yerel saatle 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Ertaş, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'inci yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Ertaş, Atatürk'ün 20. yüzyıla damgasını vurmuş liderler içinde milleti tarafından hala özlemle anılan ender isimlerden olmasının ardında ömrünü ülkesine adaması ve stratejik öngörü kabiliyeti olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Ertaş, şu ifadeleri kullandı:

"Son 100 yıl içinde dünyada yaşanan dramatik değişikliklere rağmen Atatürk'ün ortaya koyduğu muhasır medeniyet hedefi ve 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' prensibi çağlar ötesi nitelik taşımaktadır. Yirmili otuzlu yaşlarını cephelerde geçiren Atatürk, kurtuluş mücadelesinin ardından kırklı yaşlarında kuruluş mücadelesine öncülük etti."

Ayrıca, Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğunda da anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy'un yanı sıra konsolosluk çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
