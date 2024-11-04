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Atatürk Lisesi Mezunları 40 Yıl Sonra Öğrencilerle Buluştu

Atatürk Lisesi Mezunları 40 Yıl Sonra Öğrencilerle Buluştu
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1984 yılında mezun olan yaklaşık 100 Atatürk Lisesi mezunu, 40 yıl sonra okuldan mezun olan öğrencilerle bir araya gelerek kariyerlerini paylaştı ve önerilerde bulundu.

Eskişehir'de Atatürk Lisesi'nden 1984 yılında mezun olan yaklaşık 100 lise arkadaşı, 40 yıl sonra aynı okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluşan mezunlar, onlara kariyerleri açısından önerilerde bulundu.

Aralarında diplomat, bürokrat ve üst düzey yönetici gibi birçok meslekten kişinin bulunduğu mezunlar grubu, başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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