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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NİN BOŞALTILMASINA KARAR VERİLDİ

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Kültür merkezi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatıldı (2)Zonguldak'ta 1993 yılında yapılan, 2019 yılında tadilatının yapılması için başvurulan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) bu yıl içerisinde tadilata alınması beklenirken Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen yazı ile...

Kültür merkezi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatıldı (2)

Zonguldak'ta 1993 yılında yapılan, 2019 yılında tadilatının yapılması için başvurulan Atatürk Kültür Merkezi'nin ( Akm ) bu yıl içerisinde tadilata alınması beklenirken Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen yazı ile boşaltılmasına karar verildi. Bünyesinde devlet tiyatroları, halk kütüphanesi, toplantı ve sergi salonları ile Zonguldak Kömür Jeoparkı Ziyaretçi Merkezi'nin bulunduğu AKM'de düzenlenecek tiyatro ve etkinlikler iptal edilirken, lise ve üniversiteli gençlerin ders çalıştığı bazı doktorların ise Tıpta Uzmanlık Sınavı'na hazırlandığı kütüphane, çalışmaya devam ediyor. AKM'nin taşınması için ise yeni bir yer arayışı sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak AKM Güncel Haberler

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