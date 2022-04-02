Atatürk Köşkü otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında maviye büründü.

İl Müdürü Seha Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, otizmli bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamak ve toplumun farkındalığını arttırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sağlam, otizmli bireylere daha iyi bir yaşam imkanı sağlamak, ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan toplum içerisinde var olmalarını desteklemek, nitelikli bakım, sağlık ve eğitim almalarını temin etmenin toplumun her kesiminin görevi olduğunu vurguladı.

Atatürk Köşkü, 3 akşam ışıklandırılacak

Bu farkındalığı oluşturabilmek amacıyla geçen yıl Ayasofya Camisi'nde yapılan ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyasını bu yıl Atatürk Köşkü'nde gerçekleştirdiklerini ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla Atatürk Köşkü'nün doğru bir tercih olacağını değerlendirdik. Bu amaçla müracaat ettiğimiz Trabzon Büyükşehir Belediyesinden olumlu cevap ve izin aldık. Desteği için Sayın Başkanımız Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. 1 Nisan akşamından itibaren üç akşam süreyle Atatürk Köşkü'nü mavi olarak görebilecek ve fotoğraflayabileceksiniz. Bu paylaşımlarda da otizme dikkat çekilmesini istirham ediyorum."

Sağlam, otizmli bireylere karşı toplumun farkındalığının artmasıyla doğru orantılı olarak engellerin ortadan kalkacağına inandığını vurguladı. Sağlam, "Otizmli bireylerimizin hayatın her alanında yer almalarını sağlamak ve önlerindeki engelleri kaldırmak için hak temelli hizmet anlayışımızla her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki otizmle ilgili bilgi sahibi olmak, erken teşhis ve eğitimin otizmli bireyin tüm yaşamını olumlu yönde etkileyeceğini unutmamak gerekir. Otizmli bireylerin ve ailelerinin desteklenmesinin sözde kalmaması ümidiyle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Otizmli bireylerde görülebilecek bazı şikayetleri de sıralayan Sağlam, ailelerin, otizm belirtileri bulunan çocuklarıyla sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini ifade etti.