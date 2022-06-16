Atatürk Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı ATATÜRK Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 00.30 itibarıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. ATATÜRK Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 00.30 itibarıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Atatürk Köprüsü saat 04.30'da yeniden trafiğe açılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, saatler 00.30'u gösterdiğinde Atatürk Köprüsü girişlerine uyarı levhaları ve dubalar koyarak köprüyü onarım için araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri ise sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra köprü saat 04.30 itibarıyla yeniden araç ve yaya trafiğine açılacak. İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü 16 Haziran 2022 saat 00.30-04.30 saatleri arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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