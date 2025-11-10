Haberler

Atatürk, KKTC'de Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenlerle anıldı. Törende saygı duruşu yapıldı, bayraklar yarıya indirildi ve protokolle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) anıldı.

KKTC'deki ilk tören, başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, 28'inci Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, bakanlar, milletvekilleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından saat 09.05'te törene katılanlar, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu, bayraklar yarıya indirildi.

Törende KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, anıt özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, deftere şunları yazdı:

"Bugün ebediyete uğurlanışınızın yıl dönümünde sizi sonsuz bir saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Kurduğunuz Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil aynı zamanda insan aklına, bilime ve eşitliğe duyulan inancın en güçlü ifadesidir. Kıbrıs Türk halkı, sizin açtığınız aydınlık yoldan yürüme, fikirlerinizi yaşatma ve evrensel değerlerle bütünleşen bir toplum olma kararlılığını sürdürmektedir. Miras bıraktığınız değerler, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam ediyor. Sizin gösterdiğiniz hedefte barışı adalet ve insan onuruna yakışır bir gelecek inşa etme sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum."

Tüm ülkede anma törenleri düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Geçitkale şehirlerinde törenler düzenlendi.

10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri çerçevesinde KKTC Tekvando Federasyonunun, Girne'de kırış müsabakaları yapacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
