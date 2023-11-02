Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri İhaleyi Protesto Etti

Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde bulunan Saraçhane Parkı'nda yaptıkları açıklamada ormanın 9 dönümlük alanının ihaleye açılmasını protesto etti. Grubun sözcüsü Zuhal Turhan, "Ormanın otobüs durakları yanında bulunan ve festival alanının bir bölümünü de kapsayan 9 dönümlük alana, otel ve turizm tesisi yapmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale açıldığını öğrendik. Bu alanı inşaata açmak, doğaya savaş açmaktır. Orman bir bütün, zerresine vereceğiniz bir tahribat kanser gibi bütüne yayılır. İnşaat yapılmak istenen alan göletleri besleyen derenin geçtiği noktada olup, göletler ve ormanın içindeki sayısız canlı yaşamı tehdit altındadır" dedi.

Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri, İBB önünde bulunan Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Grup, ormanlık alanın bir bölümünde bulunan 9 dönümlük alanın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale açılmasını protesto etti. Grup sözcüsü Zuhal Turhan, şunları söyledi:

"9 DÖNÜMLÜK ALAN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İHALE AÇILDIĞINI ÖĞRENDİK: Bizler, Sarıyer Atatürk Kent Ormanı'nın geleceğini tehdit eden, bütün yanlışları durdurmak, aksamaları saptayıp düzeltmek niyetiyle yola çıkmış gönüllüleriz. Ne yazık ki; yıllarca emek vererek korumaya çalıştığımız, biricik ormanımızın yeni bir inşaat tehdidi altında olduğunu öğrendik. Doğa dostu insanlar olarak, orman ve barındırdığı bütün canların yaşam hakkını savunma sorumluluğumuzla harekete geçtik. Ormanın otobüs durakları yanında bulunan ve festival alanının bir bölümünü de kapsayan 9 dönümlük alana, otel ve turizm tesisi yapmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihale açıldığını öğrendik. Bu alanı inşaata açmak, doğaya savaş açmaktır. Orman bir bütün, zerresine vereceğiniz bir tahribat kanser gibi bütüne yayılır. İnşaat yapılmak istenen alan göletleri besleyen derenin geçtiği noktada olup, göletler ve ormanın içindeki sayısız canlı yaşamı tehdit altındadır. Ayrıca, kentsel yaşam için sorunlu olan Hacıosman trafiği kilitlenir. Bölgede nüfus ve trafik yoğunluğuna bağlı kirlilik artar.

İBB'Yİ VE BÜTÜN DOĞA DOSTLARINI SORUMLULUĞUMUZU PAYLAŞMAYA DAVET EDİYORUZ: Doğayla barışık kentleşememek, ülkenin temel sorunu haline gelmiştir. Atatürk Kent Ormanı, insan tasarımı bir park alanı değil. İnsanın tasarlayamayacağı mükemmellikte bir doğa varoluşudur. İnsan olarak bizlerin tek ödevi, bütünlüğü ve doğallığını gözeterek bütün orman arazilerine sahip çıkmak. Bu bizlerin insan olma sorumluluğudur. Başta, projeden vazgeçerek böylesi bir katliama yol açmaması gereken Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü, hangi kurum ve hangi amaçla olursa olsun orman yapısı içinde hiçbir inşaata izin vermemesi, tek bir çivi dahi çaktırmayarak ormana sahip çıkması gereken İBB'yi ve bütün doğa dostu yaşam savunucularını sürecin takipçisi olarak, sorumluluğumuzu paylaşmaya davet ediyoruz. Gönüllüler olarak, kısa zamanda topladığımız üç bine varan imzayla birlikte, Sarıyer Atatürk Kent Ormanı'nın bir bütün olarak korunmasını ve tehdit altındaki arazinin, İBB tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden devralınıp ormana iade edilmesini istiyoruz."

İhaleye açılan arazinin İBB tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'den devralınarak ormana iade edilmesini istediklerini belirten grup üyeleri, topladıkları 3 bin ıslak imzayı İBB yetkililerine sundu.