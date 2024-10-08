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Atatürk Heykeline Balyozla Zarar Veren Şahıs Yakalandı

Atatürk Heykeline Balyozla Zarar Veren Şahıs Yakalandı
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Ayvalık'ta Atatürk heykeline balyozla zarar veren M.Ç. yakalandı. Uzun süredir psikolojik tedavi gören şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar verdiği görülen M.Ç'ye güvenlik birimlerince müdahale edildiği bildirildi.

M.Ç'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmada gözaltına alınan şahsın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmış olup, hakkında adli tahkikata başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Olaya ilişkin cep telefonuyla çekilen videoda, elindeki balyozla heykelin kaidesine çıkan M.Ç'ye bazı vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel

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