Atatürk Havalimanı'ndaki Hastanede Patlama: Bir Bebek Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL)- Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendirası (SES) Aksaray Şubesi, pandemi döneminde Atatark Havalimanı yerleşkesinde 45 günde yapılıp açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde dün gece sıcak su tesisatında yaşanan patlamada asma tavanın çökmesi sonucu yeni doğan ünitesinde bebeklerin oksijensiz kaldığını, tahliye için çaba harcayan sağlık emekçilerinde kesilerin oluştuğunu, bir bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada, "Bu olay; alınmayan tedbirleri, yeterli ve bilimsel denetim yapılmadan kabulü gerçekleşen tesisleri, yönetimlerin liyakatsizliğini kısaca ihmalin vehametini gözler önüne sermiştir" denildi.

2020 yılında pandemi sürecinde Atatürk Havalimanı yerleşkesinde 45 günde yapılıp açılışı yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde dün gece yarısı bir patlama oldu. Yeni doğan ünitesinde sıcak su borusunun patlaması sonucu asma tavan çöktü. İtfaiye ekipleri devreye girdi. 8 bebek tahliye edildi.

"1 bebek öldü"

SES Aksaray Şubesi, yeni doğan ünitesinde bebeklerin oksijensiz kaldığını, tahliye için çaba harcayan sağlık emekçilerinde kesilerin oluştuğunu, olayda bir bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sağlık emekçileri, küvezin bozuk olması nedeniyle hipotermi olduğunu belirterek, "Bu ne kaza ne de kaderdir. Bunun adı cinayettir" diye tepki gösterdi.

SES Aksaray Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama şöyle:

"Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde dün gece yarısı yeni doğan yoğun bakım ünitesinde sıcak su tesisatının patlamasıyla tavanın çöktüğünü, ünitede 5'i entübe 3'ü ise spontan takip edilen bebeklerin tedavi gördüğünü, maalesef entübe takip edilen 1 prematüre bebeğin yaşamını yitirdiğini, sağlık emekçisi arkadaşlarımızın da bebekleri tahliye ederken yaralandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

"Başarı hikayesi olarak reklam edilişini dün gibi hatırlıyoruz"

Sendikamızın örgütlü olduğu bu hastanede daha önce teknik ve yapısal sorunlar ilgililere iletilmesine rağmen bu somut olaydan da anlaşılacağı üzere gerekli bakım ve tadilatlar ciddiyetle yapılmamıştır. Isıtma sistemleri bozuk küvezler ve oksijen desteğinin verilemediği bu kaotik faciada bebekleri tahliye eden sağlık emekçilerinde cam kesileri ve yanıklar oluşmuştur. 2020 yılında pandemide acil durum hastanesi olarak açılışını bizzat Cumhurbaşkanının yapmış olduğu bu hastanenin 45 gün gibi kısa bir sürede yapılışıyla övünülmesini, büyük bir başarı hikayesi olarak reklam edilişini dün gibi hatırlıyoruz.

"Yılana kadar haşerelerin cirit attığı..."

2023 Nisan ayında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarının hasarlı olmasından kaynaklı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne taşındı. Üçüncü basamak bir üniversite hastanesi alt yapısı fiziki koşulları üçüncü basamak sağlık hizmeti sunumuna uygun olmayan bir alana tıkıştırıldı. Kervan yolda dizilir misali personelin ve hastaların ulaşımının zor olduğu, hastane etrafında hiçbir eczane, medikal, yerleşim yerinin olmadığı, yılana varana kadar haşerelerin cirit attığı, kışın ısınmanın klima ve elektrikle sağlandığı, sık sık yemekhaneden besin zehirlenmelerin yaşandığı ilkel koşullarda sağlık hizmeti sunulan bir hastaneye dönüştü. Geçici denerek önlem almayan, açılan soruşturmaları zamana yayarak unutturan hastane idaresi, iş kazalarını da örtbas etmeye devam etmektedir. Yüzlerce personeli ve hastayı etkileyen gıda zehirlenmeleri için açılan soruşturma bunun açık göstergesidir. İhmali olanlar tespit edildiği için soruşturma başka birine devredilerek unutturulmaya çalışılmakta, sonuçlandırılmamaktadır. Liyakatsiz idareciler ve yöneticiler görevlerini yapmayarak suç işlemeye devam etmektedirler"

"Şifa vermesi gereken kurumlarımız bizim ve hastalarımızın mezarına dönüşmesin istiyoruz"

Sağlık kurumları halk ve sağlık emekçileri açısından sağlıklı ve güvenli olmak zorundadır. Şifa vermesi gereken kurumlarımız bizim ve hastalarımızın mezarına dönüşmesin istiyoruz. Bu olay; alınmayan tedbirleri, yeterli ve bilimsel denetim yapılmadan kabulü gerçekleşen tesisleri, yönetimlerin liyakatsizliğini kısaca ihmalin vehametini gözler önüne sermiştir. Bir bebeğimizin yaşamını yitirdiği bu faciada bebeğimizin yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralanan sağlık emekçisi arkadaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki yaşanan bu faciaya davetiye çıkaranların ortaya çıkarılması ve gerekenin yapılması için olayın takipçisi olacağız"