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Atatürk Havalimanı'ndaki Hastanede Patlama: Bebekler Kurtarılmaya Çalışıldı

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Atatürk Havalimanı'ndaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım servisinde meydana gelen patlama sonrasında bebeklerin kurtarılma çabaları amatör kamera tarafından kaydedildi.

(İSTANBUL)- Atatürk Havalimanı yerleşkesine pandemi döneminde 45 günde yapılan ve açılışı bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakımda meydana gelen patlama sonrasında yaşananlar amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde, sıcak su borusunun patlamasıyla çöken asma tavandan bölgeye yayılan kaynar su görülürken, bir görevlinin "Bebekler var orada ya" dediği duyuluyor.

Olay dün gece yarısı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım servisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sıcak su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle asma tavan çökerken, tazyikli kaynar su çevreye yayılmaya başladı. Olayı anlamaya çalışan görevliler hızla yoğun bakımda tedavi altındaki bebekleri kurtarmaya yönelirken bazılarının elleri kesildi, bazılarının da ayakları yandı. İtfaiye ekiplerinin de devreye girmesiyle 8 bebek güç koşullarda tahliye edildi. SES Aksaray Şubesi, bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

O anlarda çekilmiş bir görüntüye de ANKA Haber Ajansı ulaştı. Görüntülerde, sıcak su borusunun patlamasıyla çöken asma tavandan bölgeye yayılan kaynar su görülürken; bir görevlinin de "Kaç! Çık oradan çık! Sıcak su, sıcak su..." diye uyardığı kişinin "Orada biri var mı" diye sorması üzerine "Bebekler var orada ya" ifadesini kullandığı duyuluyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Atatürk Havalimanı Bebek İstanbul Sağlık Güncel Haberler

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