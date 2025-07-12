Atatürk Havalimanı'nda Yangın Paniği
Atatürk Havalimanı'ndaki otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Atatürk Havalimanı sınırları içerisindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Genel Havacılık Terminali'nin arka bölümünde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel