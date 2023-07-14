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Atatürk Havalimanı'nda uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu

Güncel Haberler

Atatürk Havalimanı'nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak inişi sırasında kırıma uğradı. Yaşanan olay nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu. Uçağın pilotu olan Serkan Zalaltuntaş olduğu öğrenilirken, havalimanına iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.

Atatürk Havalimanı'nda uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak inişi sırasında kırıma uğradı. Yaşanan olay nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.

Atatürk Havalimanı'nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak inişi sırasında kırıma uğradı. Uçağın pilotu olan Serkan Zalaltuntaş olduğu öğrenilirken, havalimanına iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Havalimanı Güncel Haberler

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