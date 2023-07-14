Atatürk Havalimanı'nda Uçak Kazası: İniş Takımları Arızalanan Uçak Gövde Üstüne İndi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada iniş takımları arızalanan Mooney M20J uçak, gövde üstüne iniş yaptı. Olayda yaralı olmadığı öğrenilirken İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada iniş takımları arızalanan Mooney M20J uçak, gövde üstüne iniş yaptı. Olayda yaralı olmadığı öğrenilirken İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.

Edinilen bilgiye göre; Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na inişinin ardından kırıma uğradı. Uçuş takımlarının arızalandığı öğrenilen uçak, gövde üstüne iniş yaptı. Olay nedeniyle havalimanında iniş ve kalkışlar durduruldu. Uçağın pilotunun THY'de pilot olan Serkan Zalaltuntaş olduğu öğrenildi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.