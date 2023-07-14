Atatürk Havalimanı'nda Uçak Kazası: İniş Takımları Arızalanan Uçak Gövde Üstüne İndi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada iniş takımları arızalanan Mooney M20J uçak, gövde üstüne iniş yaptı. Olayda yaralı olmadığı öğrenilirken İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.