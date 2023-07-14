ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İNİŞ TAKIMI AÇILMAYAN TEK MOTORLU UÇAK KIRIMA UĞRADI

Enver ALAS-Oğuzhan CİN/İSTANBUL,(DHA) ADANA'dan havalanan TC-AZK tescilli Mooney M20J tipi tek motorlu uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı pistine inişi sırasında sağ iniş takımının açılmaması üzerine hafif şekilde kırıma uğradı. Lastiği de patlayan uçak pist ortasında kalırken, uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Uçağın pilotu Serkan Zalaltuntaş'ın uçakta eşiyle birlikte olduğu, çiftin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Adana Havalimanı'ndan 18.00 sıralarında kalkan TC-AZK tescilli Piper Mooney tipi tek motorlu uçak, Atatürk Havalimanı'na 19.00 gibi inişe geçti. Piste teker koyan uçağın sağ ana iniş takımı katlandı. Sağ lastiği de patlayan uçak pist ortasında kaldı. Uçağın pilotunun THY'de pilot olan Serkan Zalaltuntaş olduğu öğrenildi. Uçakta eşi Meltem Zalaltuntaş'ın da bulunduğu, çiftin durumunun iyi olduğu bildirildi. Uçağın çekilmesi çalışmaları nedeniyle havalimanında uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Yaklaşık bir saat sonra Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.