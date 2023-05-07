Atatürk Havalimanı Mitingi Sonrası Metrobüs ve Metro İstasyonlarında Yoğunluk Oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi sonrası Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar araçlarına ve toplu ulaşıma yürüyerek gitmeye çalıştı. Metrobüs ve metro istasyonlarında sıkışıklık yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi bitiminde vatandaşların miting alanından ayrıldıkları sırada yoğunluk oluştu. Vatandaşlar miting alanından yürüyerek ayrıldı. Yenibosna metrobüs durağına gelen vatandaşlar zaman zaman metrobüs üst geçidi üzerinde sıkışıklık yaşanmasına neden oldu. Metrobüse binmek isteyenler, merdivenlerde bir süre bekleyerek metrobüs durağına indi. Atatürk Havalimanı Metro durağı girişinde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar ise en yakın benzin istasyonunda yakınlarının gelmesi bekledi.

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