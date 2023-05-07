Atatürk Havalimanı Mitingi Sonrası Metro ve Metrobüslerde Yoğunluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi sonrası Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar miting alanından yürüyerek ayrılmak zorunda kaldı ve metrobüs ve metro istasyonlarında sıkışıklık oluştu.

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi sonrası metrobüs durakları ve metro istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi bitiminde vatandaşların miting alanından ayrıldıkları sırada yoğunluk oluştu. Vatandaşlar miting alanından yürüyerek ayrıldı. Yenibosna metrobüs durağına gelen vatandaşlar zaman zaman metrobüs üst geçidi üzerinde sıkışıklık yaşanmasına neden oldu. Metrobüse binmek isteyenler, merdivenlerde bir süre bekleyerek metrobüs durağına indi. Atatürk Havalimanı Metro durağı girişinde yoğunluk oluştu.