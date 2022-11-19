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Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda teknik arıza

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Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana geldi.

YENİKAPI- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray durağından Kirazlı istikametine giden metroda saat 15.00 sularında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Zaman zaman insan kalabalığının oluştuğu istasyonda vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından karşı istikamete giden metrolara yönlendirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Havalimanı Aksaray Güncel Haberler

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