Atatürk Havalimanı Fetih Kutlamalarıyla Fidan Dikim Törenine hazırlanıyor - Haberler

ATATÜRK Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni ve İstanbul'un Fethinin 569. Yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda yarın yapılacak İstanbul'un fetih kutlamaları için dev bir sahne hazırlanıyor. Kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşma yapacak. Etkinliğin yapılacağı alana çok sayıda bariyer yerleştirilirken, ses sistemi ve teknik çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Esat Kabaklı ve Yücel Arzen'in de konser vereceği kutlamalarda, çevre ve doğa bilinci sağlanması için etkinliklerin yapılacağı çadırlar yerleştiriliyor. Mehter takımı ve Yeniçerilerin olacağı kutlamalarda, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu da gerçekleştirecek. Kutlamaları takip edecek gazeteciler için de ayrı bir platform oluşturuldu.

FİDAN DİKİM TÖRENİ İÇİN ÖRNEK BAHÇE OLUŞTURULDU

İLK ETABININ 2023 MAYIS'INDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel