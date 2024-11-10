Atatürk, Gömeç'te 86. Yılında Anıldı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, 528 metrelik Atatürk Kayalıkları'nda anıldı.

İlçe protokolü ve çevre ilçelerden gelen her yaştan yüzlerce doğasever, Atatürk Kayalıkları'na tırmanarak, burada Atatürk posteriyle Türk Bayrağı açtı.

Gömeç İlçe Spor Müdürlüğünün organizasyonunda, kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğaseverler Hacıhüseyinler Köyü'ndeki kayalıkların eteklerinde bulunan tarihi Kocaçınar'a geldi.

İlçe Spor Müdürü Şükrü Balkan'ın yaptığı konuşmanın ardından grup, yürüyüş rehberi Erhan Çiftçi eşliğinde, 528 metrelik Atatürk Kayalıkları'na tırmandı. Zirveye ulaşan grup, Atatürk posteri ve Türk Bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kocaçınar'a inen grupla buluşan İlçe Spor Müdürü Şükrü Balkan, Ulu Önderi farklı ve anlamlı bir etkinlikle anmak istediklerini belirterek, beklenenin üzerinde katılımla gerçekleşen bu anlamlı etkinliğe katkı sağlayan ilçe kaymakamlığı, belediye ve tüm doğaseverlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Kaymakam Mehmet Ali Atak da katıldı.