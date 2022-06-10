Atatürk Evi'ni her gün yaklaşık 2000 kişi ziyaret ediyor - Haberler

Atatürk Evi'ni her gün yaklaşık 2000 kişi ziyaret ediyor
AA - Ayhan Mehmet - Güncel
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Yunanistan'ın Selanik kentinde Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev olan Atatürk Evi'ni her gün yaklaşık 2000 kişi ziyaret ediyor.
Yunanistan'ın Selanik kentinde Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev olan Atatürk Evi'ni her gün yaklaşık 2000 kişi ziyaret ediyor. Atatürk'ün özel eşyaları ve silikon heykelinin de yer aldığı müzede Atatürk'ün hayatını, düşünce yapısını yansıtan fotoğraf ve belgeler de sergileniyor.
AA / Ayhan Mehmet - Güncel