Atatürk Evi, 87. Yıldönümünde Törenle Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapsamlı restorasyonun ardından dün Selanik'te açılışını yaptığı Atatürk Evi'nde, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen anma törenine, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleri ile Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçiler katıldı.

Yerel saatle 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Başkonsolos Gedik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, dünyaya gözlerini açtığı, karakterini şekillendirdiği şehir ve evde özlemle anıyoruz. Hüzünlüyüz ancak böyle bir önderimiz olduğu için aynı zamanda kıvançlıyız. Atamızın gösterdiği istikamette Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma ve ileriye taşıma azmindeyiz." ifadelerini kullandı.

TİKA Başkanı Eren de "Çocukluk ve gençlik yıllarının bir kısmını geçirdiği, hayatının geri kalanında önemli izleri olan bu evde birçok hüzün, sevinç, umut ve gelecekteki Mustafa Kemal Atatürk'e dahil birçok anı yaşıyor." dedi.

Evin, Selanik Belediyesi tarafından 1937'de Atatürk'e hediye edildiğini ve 10 Kasım 1953'te ise müze olarak kapılarını tüm dünyaya açtığını hatırlatan Eren, Atatürk Evi'nin restorasyon sürecine dair bilgi vererek, çalışmaların yapının aslına uygun şekilde kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Büyükelçi Erciyes de "Atatürk, sadece bir lider değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir." diye konuştu.

Erciyes, Atatürk'ün fikirleri, idealleri ve ilkeleriyle bugün de yol göstermeye devam ettiğini belirterek, dünyada çok az liderin bir milletin kalbinde bu denli yer edinebildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, bir öğrencinin Atatürk ile ilgili yazdığı şiiri okumasıyla tören sona erdi ve Atatürk Evi ziyaretçilere açıldı.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 Aralık 2024 tarihinde ziyarete kapatılan ve dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı yapılan Atatürk Evi'nin yeni düzeninde Atatürk ve Ailesi Temalı Oda, Zübeyde Hanım'ın Odası, Etnografik Sergi, Evin Tarihçesi Alanı ve Kütüphane yer alıyor.

Ayrıca, Atatürk'e ait az bilinen fotoğraflar, Osmanlı arşiv belgeleri, Zübeyde Hanım'a ait şahsi eşyalar ve Ali Rıza Efendi'nin tespihleri gibi aile hatıraları da sergileniyor.

Bugün yılda yarım milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan Atatürk Evi, hem Türk-Yunan dostluğunun bir sembolü hem de ortak tarih bilincini yaşatan en önemli kültürel miraslardan biri olarak öne çıkıyor.