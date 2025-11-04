Haberler

Atatürk Evi 10 Kasım 2025'te Yeniden Ziyarete Açılıyor

Güncelleme:
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan Atatürk Evi'nin 10 Kasım 2025'te ziyarete açılacağını duyurdu. Açılış, Atatürk'ü Anma Günü'nde düzenlenen törenin ardından saat 10.00'da gerçekleşecek.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yaptırılan Selanik'te bulunan Atatürk Evi'nin, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden ziyarete açılacağını duyurdu.

Başkonsolosluğun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı duyuruda, Atatürk Evi'nin, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Günü'nde düzenlenecek törene müteakip saat 10.00'da ziyarete açılacağı belirtildi.

Duyuruda, Atatürk Evi'nin, 10 Kasım Pazartesi günü yapılacak açılışın ardından, pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde 10.00–17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
