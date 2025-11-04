Atatürk Evi 10 Kasım 2025’te Yeniden Ziyarete Açılıyor
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan Atatürk Evi'nin 10 Kasım 2025'te ziyarete açılacağını duyurdu. Açılış, Atatürk'ü Anma Günü'nde düzenlenen törenin ardından saat 10.00'da gerçekleşecek.
Duyuruda, Atatürk Evi'nin, 10 Kasım Pazartesi günü yapılacak açılışın ardından, pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde 10.00–17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı kaydedildi.