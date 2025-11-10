Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Törensel Anmalarla Anıldı
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de düzenlenen törenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında anıldı. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı, çelenk sunumu ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.
Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Vali Vekili Önder Koç ve 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Van Devlet Tiyatrosu'nda devam eden programda, şiirler okundu, sinevizyon gösterisi yapıldı, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kurum amirleri, askeri erkan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Muş
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene, Vali Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, vali yardımcıları, kurum amirleri, askeri erkan, öğrenci ve öğretmenler katıldı.
Bitlis
Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan törene, Vali Vekili Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker, polis ve öğrenciler katıldı.
Hakkari
Valilik önünde düzenlenen tören, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Garnizon Komutanı Tümgeneral Ferat Vural'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
"10 Kasım ve Atatürk" konulu sinevizyon gösteriminin ardından "Bir Ömrün Hikayesi" adlı oratoryo gösterisi sunuldu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin vermesiyle sona eren programa, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis, asker ve öğrenciler katıldı.