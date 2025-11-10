Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Antalya'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında, Antalya'nın ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinlikleri, Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

Oratoryo, zeybek ve pandomim gösterilerinin yapıldığı programda Atatürk konulu şiirler okundu.

Kepez

Kepez Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen tören, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu.

Mesut Kocagöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün yalnızca bir lider değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu ifade eden Kocagöz, "Onun gösterdiği aydınlık yolda yürümek, bizlere düşen en büyük sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Muratpaşa

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndaki çelenk koyma törenine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Keleş, törende yaptığı konuşmada, 10 Kasım'ın sadece bir anma değil, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet değerlerini koruma, onun ilke ve devrimlerini geleceğe taşıma kararlılıklarını gösterdikleri gün olduğunu belirtti.

Antalya'nın diğer ilçelerinde de düzenlenen törenlerle Atatürk anıldı.