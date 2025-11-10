Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde törenle anıldı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, program Çubuk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan anma etkinlikleriyle devam etti.

Anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tarih Öğretmeni Atıf Çınar yaptı.

Çınar, "Milletlerin tarihinde geleceğe yön veren dönüm noktaları vardır. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Ya Ölüm ya İstiklal" oratoryosu beğeni topladı

Programda öğrenciler, Atatürk'ün hayatından kesitlerin canlandırıldığı kısa tiyatro sergiledi. "Ya Ölüm ya İstiklal" adlı oratoryo, katılımcılardan alkış aldı.

İngilizce öğretmeni Kerem Tangüner tarafından zeybek oyunu sahnelendi, Müzik öğretmeni Emre Boyraz yönetiminde öğrenciler Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Törenin sonunda, Atatürk konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından verildi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Caner Koca, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Çağlar Yıldırım, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.