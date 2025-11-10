Haberler

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, âtalarının ruhuna saygı duruşunda bulunmak üzere Salıpazarı, Vezirköprü, Bafra ve Havza'da düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde çelenk sunumu yapıldı, siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve programlar kapsamında öğrencilerin etkinlikleri yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Salıpazarı, Vezirköprü, Bafra ve Havza'da törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saatler 09.05'te siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Öğrenciler de hazırladıkları şiirlerle Atatürk'e duydukları saygı ve minneti dile getirdi.

Törene, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar karıldı.

Vezirköprü

Vezirköprü'deki tören Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenkler konulmasıyla başladı.

Törene, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Feride Paşayiğit ve İlçe Belediye Başkanı Murat Gül ve protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında ise tiyatro, oratoryo, müzik ve şiir dinletileri sunuldu.

Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Murat Gül ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Karababa verdi.

Bafra

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen ilk törende, Bafra Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Bafra Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Program, sirenler eşliğinde 09.05'de iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu.

Bafra Atatürk Anadolu Lisesi'nin hazırladığı anma programı Belediye Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam etti.

Programda, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Mustafa Erden ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç verdi.

Anma etkinliğine, Bafra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Delebe, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Havza

Anma programı Mehmetçik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenkler konulması ile başladı.

Törene Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Berkay Kargı, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve protokol üyeleri katıldı.

Törende çelenklerin anıta sunulmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Buradaki programın ardından anma programı Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen programa geçildi.

Programda günün anlamına dair konuşma, video gösterimi, şiir okunması, oratoryo, tiyatro gösterisi sahnelenmesinin ardından okul korosunun konseri ile sona erdi.

Programa, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Berkay Kargı, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve protokol üyeler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

