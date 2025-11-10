Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Çanakkale'nin Gelibolu, Ayvacık, Yenice, Eceabat, Bayramiç ve Gökçeada ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Gelibolu'daki anma programı 2. Kolordu Komutanlığı Karargahı önünde gerçekleştirildi.

Törende Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki tören sonrası Gelibolu Anadolu Lisesindeki programa geçildi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla okullarda düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında derece alanlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Ayvacık

Ayvacık'ta vatandaşlar Atatürk'ü tarlalarında anma fırsatı buldu.

İlçede zeytin hasadı yapan vatandaşlar saat 09.05'te saygı duruşunda bulunup Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Yenice

Yenice'deki tören ilçe meydanında yapıldı.

Törene, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Veysel Acar ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gökçeada

Gökçeada'daki tören Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Törene, Kaymakam Osman Acar, İlçe Garnizon Komutanı Albay Onur Levent İnceli ve Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirene eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Osman Acar, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin yeniden doğuşunun, bağımsızlık inancının ve modern Türkiye'nin simgesidir. Onun bizlere bıraktığı en büyük miras; aklın, bilimin ve milli iradenin ışığında yürüyen güçlü bir Türkiye'dir. Bizler de bu mirasa sahip çıkmak, cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz."

Eceabat

Eceabat'taki tören ilçe meydanında yapıldı.

Kaymakam Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Saim Zileli Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramiç

Bayramiç ilçesindeki tören Yıldırım Akbulut Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Kaymakam Emrah Bütün ve Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sunumun ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören Bayramiç Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programın ardından sona erdi.