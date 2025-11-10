Haberler

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87. ölüm yıldönümünde Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Elazığ'da düzenlenen çeşitli törenlerle anıldı. Törenlerde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk'e çelenkler sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Elazığ'da törenlerle anıldı.

Diyarbakır'da Anıt Park'taki törende, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulselam İnceören Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekilli Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, Atatürk'ün hayatından kesitler aktarıldı.

"Atatürk ve 10 Kasım" konulu konuşma yapılan programda, öğrenciler şiirler okudu, öğretmenler de "Atatürk'ün Hayatı" konulu sunum yaptı.

Programda, "Atatürk'ün asker kişiliği" konulu barkovizyon gösterimi sonrası Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Bingöl

Bingöl'deki anma programı Genç Caddesi'nde bulunan Hükümet Konağı önünde düzenlendi.

Törende, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Garnizon Komutanı 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener ve Bingöl Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Törene, askeri erkan, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, sinevizyon gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Programda, çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Programa, Batman Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ'da, Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
