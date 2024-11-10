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Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Muğla'da Anıldı

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Muğla'da Anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında Muğla'nın çeşitli ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Öğrencilerin işaret diliyle söylediği şarkılar ve yapılan sanat çalışmalarıyla etkinlikler renklendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Muğla'nın ilçelerinde törenlerle anıldı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programda, 7. sınıf öğrencileri, "Çocuk Kalbimle Atatürk" şarkısını işaret diliyle söyledi.

İşitme engelli Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşenur Çankaya, öğrencilerinin performansının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

İşitme engelli bir öğretmen olarak öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden Çankaya, "Yürekleri ülke sevgisiyle bezenmiş bu miniklerimizin aileleri, çocuklarıyla ne kadar övünse azdır." dedi.

Bodrum'da okulun duvarına "mural art" çizildi

Bodrum ilçesindeki Umurça Ömer Akın İlkokulu'nun duvarına resim öğretmeni Hulusi Osman Döken tarafından Atatürk'ün at üzerindeki fotoğrafı "mural art" (duvar sanatı) olarak çizildi.

Öğrenci, öğretmen ve veliler, uzun çalışma sonucu tamamlanan esere ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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