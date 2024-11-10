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Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan ilçe protokolü, Atatürk büstüne çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Sakarya'nın Ferizli ilçesinde törenle anıldı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı Mehmet Ata tarafından çelenk sunuldu.

İlçe protokolünün katıldığı törenin ardından İlçe Halk eğitim Merkezi salonunda düzenlenen programda öğrenciler şiirler okudu.

Kaymakam Balcı, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreninin hazırlanmasında emeği geçenlere ve programa katılım gösterenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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