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Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı
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Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Törene katılanlar Atatürk anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde törenle anıldı.

Törende Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve siyasi partilerin ilçe başkanları Atatürk anıtına çelenk sundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Çelenk sunumu sonrası katılımcılar Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki programa geçti. Karamürsel Alp Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda konuşan okul müdürü Erkan Mavi, Atatürk'ü saygı, sevgi minnet ve özlemle andıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler oratoryo gösterisi yaptı, yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Törenlere, Cumhuriyet savcısı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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