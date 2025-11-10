Haberler

Atatürk'e Saygı İçin Denizde Kulaç Atıldı
Datça'da açık deniz yüzme sporcuları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saygı duruşunda bulunarak, 'Bir Çift Mavi Gözün Işığında' sloganıyla kulaç attı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, açık deniz yüzme sporcuları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında 09.05'te denizde saygı duruşunda bulunup, 'Bir Çift Mavi Gözün Işığında' sloganıyla kulaç attı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Açık Deniz Yüzme sporcuları 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında denizde saygı duruşunda bulundu. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda yarışmalara katılan sporculardan oluşan ekip, saat 09.05'te denize girerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Ardından 'Bir Çift Mavi Gözün Işığında' sloganıyla kulaç atan yüzücüler, anma etkinliğini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
