Atatürk'e Saygı İçin Denizde Kulaç Atıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Açık Deniz Yüzme sporcuları 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında denizde saygı duruşunda bulundu. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda yarışmalara katılan sporculardan oluşan ekip, saat 09.05'te denize girerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Ardından 'Bir Çift Mavi Gözün Işığında' sloganıyla kulaç atan yüzücüler, anma etkinliğini tamamladı.