Atatürk'e Saygı Duruşuna Alaycı Yaklaşım: Bir Genç Gözaltında

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Atatürk'ü anmak için saygı duruşunda bulunanlara alaycı sözler söyleyip görüntü paylaşan Burhan Z. gözaltına alındı ve ev hapsine çarptırıldı. Ayrıca, trafikte cep telefonu ile görüntü çekmekten 20 bin lira idari para cezası aldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için ebediyet irtihal ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşuna geçenler hakkında alaycı sözlerle sarf edip, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Burhan Z. (31), ev hapsine çarptırıldı. Ayrıca Burhan Z.'ye trafikte cep telefonuyla görüntü çektiği gerekçesiyle 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, dün sabah İncirliova ilçe merkezinde meydana geldi. Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde saat 09.05'te sirenler çalarken vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Bu sırada Burhan Z.'nin motosikletle seyir halinde olduğu ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak saygı duruşunda bulunanlarla alay ettiği ileri sürüldü. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine ilçede oto-yıkama ve çiğ köfte satışı yapılan restoran işlettiği öğrenilen Burhan Z.'ye çok sayıda vatandaş tepki gösterdi. İlçe halkının şikayeti üzerine polis ekipleri Burhan Z'yi kısa sürede yakalayıp, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan Z., çıkarıldığı mahkemede ev hapsine çarptırıldı. Ayrıca Burhan Z.'ye trafikte cep telefonuyla görüntü çektiği için 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Mehmet Kılınç:

gözaltında bir genç değil,bir yobaz deyin.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
