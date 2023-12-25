Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı

Erzurum'da sosyal medyadaki canlı yayında Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret eden Üçler Döner'in sahibi Mustafa Atmaca gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış, verem hastası olduğu ortaya çıkınca tahliye edilmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla geri dönen Atmaca'nın seçtiği şarkıdaki, "İlahi adalet diye bir terazi var. Asla şaşmaz. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz." sözleri dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca eski alışkanlığından vazgeçmeyen Atmaca'nın verem hastası olmasına rağmen müşterilere servis yaparken hala maske takmadığı görüldü.

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA HAKARET ETMİŞTİ

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanının sahibi olan Mustafa Atmaca, geçtiğimiz kasım ayında, sosyal medya hesabındaki canlı yayında Atatürk ve silah arkadaşları hakkında skandal ifadeler kullandı. Gözaltına alınan Atmaca tutuklanıp cezaevine gönderildi. Verem hastası olduğu ortaya çıkan Atmaca birkaç gün sonra serbest bırakıldı.

PAYLAŞTIĞI VİDEOKİ MÜZİK DİKKAT ÇEKTİ

İşine geri dönen Mustafa Atmaca, sahibi olduğu Üçler Döner'in 650 bin takipçili TikTok hesabından video paylaştı. Videoda çalan şarkının, "İlahi adalet diye bir terazi var. Asla şaşmaz. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz Haksızlığa uğrayanlar sabretsin. Mücadele yeryüzünde olsa da hüküm sadece Allah'ındır." sözleri dikkat çekti.

YİNE MASKE TAKMADI

Verem hastası olduğu halde müşterilerine maskesiz servis yaptığı için tepkilerin odağına yerleşen Mustafa Atmaca'nın son yüklediği videoda da bu alışkanlığından vazgeçmediği görüldü. Atmaca'nın müşterilere maskesiz servis yapmaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanının sahibi olan Mustafa Atmaca, "Hacı'nın yağ akımı" adı altında 'Tiktok'ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartışmı. Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" dedi.

TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Atmaca'ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atmaca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Verem hastası olduğu anlaşılan Atmaca daha sonra serbest bırakılmıştı.