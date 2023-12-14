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Atatürk'e Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı

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SOSYAL medya hesabından Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşan O.A. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SOSYAL medya hesabından Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşan O.A. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı canlı yayında, Atatürk'e hakaret eden O.A. hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın gözaltı kararı üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi 2 gün önce gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan O.A. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Tutuklama Gözaltı Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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