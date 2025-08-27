Atatürk'e Hakaret Eden Muhtar Gözaltına Alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan muhtar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilen muhtar B.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilen muhtar B.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli, "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
