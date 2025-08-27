Atatürk'e Hakaret Eden Muhtar Gözaltına Alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen muhtar gözaltına alındı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilen muhtar B.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli, "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlının ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.