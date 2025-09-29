Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı 750 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) hayata geçirilen Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, açıldığı günden bu yana 750 bin başkentliyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde hayata geçirilen 940 bin metrekarelik Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı açıldığı günden bugüne 750 bin Başkentliyi ağırladı, parkı sadece geçen hafta 230 bin kişi ziyaret etti.

Her yaş grubuna özel oyun alanları, dev salıncaklar, zipline parkurları, su oyunları, küçük taş evler ve engelsiz parklarla donatılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nın, otizmli çocuklara özel tasarlanan duyusal park ve dev çim tepeleri bulunuyor.

Doğal yaşam alanları, meyve bahçeleri, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, dumansız piknik alanları ve geniş etkinlik çayırları sayesinde park, çocukların eğlenirken ailelerin de doğayla iç içe huzur bulduğu dev bir yaşam alanı sunuyor.

Ziyaretçilerin parka kolay ulaşabilmesi için ABB, otopark alanından ücretsiz ring seferleri de düzenliyor. Vatandaşlar ring araçlarıyla parkın istedikleri bölümüne ulaşabiliyor.