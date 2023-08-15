Atatürk Büstüne Saldırı Serik'te Gerçekleşti

Serik ilçesindeki bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz bir maskeli kişi balyozla saldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, okul bahçesindeki Atatürk büstüne kimliği belirsiz maskeli kişi, balyozla saldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, büstün yerine yenisi yerleştirildi.

Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu idarecileri, sabah okula geldiklerinde bahçedeki mermer kaidedeki Atatürk büstüne zarar verildiğini gördü. Okul yönetiminin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, okulun güvenlik kameralarını inceleyip, yüzünde maske, elinde balyoz ile okulun bahçesine giren 1 kişinin, Atatürk büstüne saldırdığını belirledi. Cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı, polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin tespiti için harekete geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk büstünün yerine yenisi yerleştirildi. (DHA)