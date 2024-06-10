Atatürk Büstüne Saldırı İddiasıyla Şüpheli Gözaltına Alındı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Atatürk büstüne zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Atatürk büstüne sert cisimle zarar verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 00.30 sıralarında Geyve Cumhuriyet Meydanı'nda A.Ç. (23) isimli şahsın Atatürk büstüne saldırıp ufak çapta hasar verdiği belirtildi.
Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonrası gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.