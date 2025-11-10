Atatürk, Bakü'de Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de törenle anıldı.

"Bir Millet, İki Devlet" Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Soner Oruçoğlu, Askeri Ataşe Tuğgeneral Ersin Dinçer, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarının öğrencileri katıldı.

Yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından anıtın yakınında bulunan büyükelçilik binasındaki Türk bayrağı yarıya indirildi. Büyükelçi Akgün, anıta çelenk bıraktı, törende İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Akgün, törende yaptığı konuşmada, saygı, rahmet ve minnetle andıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnızca büyük bir komutan değil ülkesinin geleceğini imkansızlıklar içindeyken bile görebilen sıra dışı devlet adamı ve millet inşa edici lider olduğunu söyledi.

Atatürk'ün zaferden önce umudu, umuttan önce de millete olan güveni inşa ettiğini belirten Akgün, "Milletini ortak bir ideal etrafında birleştiren ve bu ideali cumhuriyet ile taçlandıran Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, sadece özgür bir vatan değil düşünce, sorgulayan ve çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen bir toplum idealidir." dedi.

Akgün, Azerbaycan'da anma etkinliği yapmalarının ayrıca anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir.' sözü ile Haydar Aliyev'in 'Bir millet, iki devlet' şiarı, iki ülkenin kaderinin, duygusunun ve yolunun bir olduğunu göstermektedir. Bu kardeşlik, yalnızca tarihsel bir bağ değil bugün ve yarın için ortak yürüyüşümüzün teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü anmanın sadece hatırlamak olmadığını, mirasına sahip çıkmanın ve geleceğe taşımanın sorumluluğu olduğunu belirten Akgün, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti koruyacaklarını, yaşatacaklarını ve daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.