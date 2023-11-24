Atatürk Anıtı'nda Öğretmenler Günü töreni

SAMSUN - Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Öğretmenler Günü etkinleri kapsamında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler yapıldı. Kutlama programları ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar'ın anıta çelenk sunumu ile başlayan anıttaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Tören sonrası yaptığı konuşmada Samsun'daki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Bugün biz öğretmenler için önemli bir gün. Öğrencilerimizin, gençlerimizin hayatlarına dokunan öğretmenlerimizin hatırasının canlandırıldığı, emekli öğretmenlerimizin anıldığı, görevine devam eden öğretmenlerin kutlandığı çok özel bir gün. İlimizde de öğretmenlerimiz eğitim-öğretim faaliyetlerini son derece etkin bir şekilde yürütüyorlar. Bu kapsamda gençlerimize değer veren, onlara dokunan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, günlerini kutluyorum. Mesleklerini icra ederken şehit olan öğretmenlerimizi anıyor, gazi öğretmenlerimize minnetimi iletiyorum. Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ilimizin en güçlü yönü öğretmenlerimiz. İlimizde 21 binin üzerinde öğretmeniz var. Binin üzerinde okulumuzda tüm öğrencilerimize hizmet veriyorlar. İlimiz genelinde öğretmen açığımız genel olarak bulunmuyor. Son yıllarda da Samsun'da eğitim-öğretim binalarımızın yenilenmesi, güçlendirilmesi depreme dayanıklı hale getirilmesi kapsamında önemli çalışmalar icra edildi. Öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin yetkinlikleri sayesinde öğrencilerimize bu sistem üzerinde en az olumsuzluğu yaşatarak süreci tamamlıyoruz. Bu çerçevede güçlendirmesi ve yeni yapımı tamamlanan okullar bir an önce hizmete geçiriliyor ve hemen eğitime başlanıyor. Bu sene başında da 12 okulumuz yeni binalarında eğitime başladılar. Yıl içerisinde tüm çalışmalarımız tamamlayarak öğrencilerimizin 2024-2025 eğitim-öğretim yılına da yeni ve güçlendirilmiş binalarında eğitim almalarını sağlamak istiyoruz" dedi.

Etkinlikler, anıttaki törenlerin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde devam etti.