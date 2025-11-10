Atatürk, 87. Yılında Sevilen Şarkılarla Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında sevdiği şarkıların seslendirildiği konserle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Sonsuza Dek" konseri düzenledi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetimindeki konserde Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği 18 eser seslendirildi.

Konserde, "Yanık Ömer", "Vardar Ovası" ve "Bülbülüm Altın Kafeste" gibi eserler müzikseverlere sunuldu.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine, Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Atatürk'ün Edirne'ye geldiğinde ziyaret ettiği binada konser verdiklerini belirten Ercan, "Topluluğumuz Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuvarla sanatseverlerin karşısında oldu. 'Sonsuza Dek' adlı konserimizle Atatürk'ün bize kazandırdığı ilkelerin ve Cumhuriyet'in sonsuza kadar izinde olduğumuzu anlatmak istedik." dedi.