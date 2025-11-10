Haberler

Atatürk, 87. Yılında Sevilen Şarkılarla Anıldı

Atatürk, 87. Yılında Sevilen Şarkılarla Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Edirne'de düzenlenen 'Sonsuza Dek' konseri ile anıldı. Konserde Atatürk'ün sevdiği 18 eser seslendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında sevdiği şarkıların seslendirildiği konserle anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "Sonsuza Dek" konseri düzenledi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetimindeki konserde Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği 18 eser seslendirildi.

Konserde, "Yanık Ömer", "Vardar Ovası" ve "Bülbülüm Altın Kafeste" gibi eserler müzikseverlere sunuldu.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine, Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Atatürk'ün Edirne'ye geldiğinde ziyaret ettiği binada konser verdiklerini belirten Ercan, "Topluluğumuz Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir repertuvarla sanatseverlerin karşısında oldu. 'Sonsuza Dek' adlı konserimizle Atatürk'ün bize kazandırdığı ilkelerin ve Cumhuriyet'in sonsuza kadar izinde olduğumuzu anlatmak istedik." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı

Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.