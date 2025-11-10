Haberler

Atatürk, 87. Yılında Erciyes Üniversitesi'nde Anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Erciyes Üniversitesinde düzenlenen bir törenle anıldı. Törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu, ardından 'Atatürk'ü Anmak ve Anlamak' konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) düzenlenen törenle anıldı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük binası önünde Rektör Yardımcı Prof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından ERÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından "Vefatının 87. Yılında Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta ERÜ Öğr. Gör. Orhan Veli Çetindağ, katılımcılara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlattı.

Konferans, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan'ın Çetindağ'a teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
