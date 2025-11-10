Atatürk, 87'nci Yılında Trakya Üniversitesinde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen törenle anıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesinin hazırladığı Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in Edirne Valiliğince düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programına katılması nedeniyle anıta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir tarafından çelenk sunuldu.

Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Sabri Can Sannav, program dolayısıyla yaptığı konuşmada, Atatürk'ün yalnızca cephelerde kazandığı zaferlerle değil aklın, bilimin ve planlamanın gücüne inanmış bir lider olarak öne çıktığını belirtti.

10 Kasım'ı anlamlı kılan şeyin sadece bir kaybı anmak olmadığını aktaran Sannav, asıl olanın Atatürk'ün bıraktığı düşünsel miras karşısında bugün nerede durduğumuzu sorgulayabilmek olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.