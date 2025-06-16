ATASEM Kumluca Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Atatürk Sanat ve Eğitim Merkezi (ATASEM) Kumluca kurslarına katılan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları eserler sergilendi.

ATASEM Kumluca birim sorumlusu Rabia Demir, kurs binasında gerçekleştirilen serginin açılışında yaptığı konuşmada, kurslara 15 branşta, 27 kursta 625 kişinin katıldığını söyledi.

El işi, boyama, dikiş, nakış gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı serginin 20 Haziran'a kadar açık kalacağını dile getiren Demir, gelecek yıl farklı alanlarda da kurs açacaklarını bildirdi.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Mutlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.