ATASEM Kumluca Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

ATASEM Kumluca Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Sanat ve Eğitim Merkezi'nde, Kumluca kurslarına katılan 625 kursiyerin yıl boyunca yaptığı el işi, boyama, dikiş ve nakış gibi eserler sergilendi. Sergi 20 Haziran'a kadar açık kalacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Atatürk Sanat ve Eğitim Merkezi (ATASEM) Kumluca kurslarına katılan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları eserler sergilendi.

ATASEM Kumluca birim sorumlusu Rabia Demir, kurs binasında gerçekleştirilen serginin açılışında yaptığı konuşmada, kurslara 15 branşta, 27 kursta 625 kişinin katıldığını söyledi.

El işi, boyama, dikiş, nakış gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı serginin 20 Haziran'a kadar açık kalacağını dile getiren Demir, gelecek yıl farklı alanlarda da kurs açacaklarını bildirdi.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Mutlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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